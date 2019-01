Tonnányi előzetes és információ érkezett a Mortal Kombat 11-ről

Ma este levezényelte a NetherRealm a Mortal Kombat 11 leleplezését, aminek apropóján rengeteg érdekességre és meglepetésre derült fény, mi pedig ezeket egy csokorba szedve tárjuk elétek, így hát nézzük is, mivel készültek Ed Boonék.

Első körben kaptunk egy brutálisan látványos, csonkolásokkal teli gameplay előzetest, melyben nem kevés karakter megmutatkozik, nevezetesen Sub-Zero, Kung Lao, Liu Kang, Baraka, Sonya Blade és Skarlet, utóbbi ugyebár a Mortal Kombat 9 után most először tér vissza.

Nézd nagyban ezt a videót!

Ha esetleg valaki még szeretne ízelítőt abból az elképesztő mértékű brutalitásból, amit a Mortal Kombat 11 tud nyújtani, azoknak jó hír, hogy jött egy a Fatality-ket középpontba helyező trailer is.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A következő meglepetés egy még soha nem látott karakter bejelentése volt., ahol megleshetjük harc közben, mondanunk sem kell, előre látjuk, hogy sokak kedvence lesz a figura.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Megerősítették továbbá a pletykákat , miszerint valóban Ronda Rousey fogja szinkronizálni Sonyát, és nem hiszitek el, de még ehhez is készítettek egy kedvcsinálót.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Testreszabhatóság tekintetében sem fog szűkölködni a NetherRealm alkotása, hiszen az összes karaktert felszerelhetjük fegyverekkel, skinekkel, sajátos intrókkal és sok mással is, ezzel is egyedibbé téve mindenki számára az élményt.Játékmenet szempontjából is lesz némi változás, ugyanis bunyó közben a képernyő alján helyett kapott két csík, az egyik egy szédületes mértékű sebzést kiosztó mozdulatsorra ad lehetőséget, míg a másik a védekezésre épül.Szerencsére a sztorit sem hagyták ki az eseményről, lévén kaptunk egy parányi betekintést abba, hogy miről fog szólni a Mortal Kombat 11 , ésEzenfelül, míg a teljes játék premierjét továbbra is április 23-ra várjuk.