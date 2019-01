Egyre gyanúsabb, hogy Ronda Rousey valóban szerepet kapott a Mortal Kombat 11-ben

Pár hete felsejlett, hogy korunk egyik legnépszerűbb UFC-bunyósából avanzsált pankrátornője, Ronda Rousey szerepet kapott a Mortal Kombat 11 -ben, ráadásul nem is akármilyet, hiszen a karakterileg hozzá közel álló Sonya Blade szinkronizálását oldja meg.

Ahogy felbukkant ez a kis pletyka, úgy el is halkult, viszont most ismételten olyan történt, ami a szóban forgó hölgyemény kapcsolódását erősítheti meg a Mortal Kombat 11 -hez.A játék bemutatóját holnap fogják megtartani , Rousey pedig a mai nap során Instagram-fiókján megerősítette, hogy ő is ott lesz az eseményen, ami akár szinte már egyértelmű jel is lehetne, hogy helye van a produkcióban, ellenben. Holnap kiderül!