Otthagyja Patrick Söderlund az Electronic Artsot

Derült égből villámcsapásként jött a hír, miszerint Patrick Söderlund, az Electronic Arts vezető designere idén otthagyja a vállalatot, melynek felemelkedése talán sosem jöhetett volna össze ilyen mértékben, ha ő nincs.

Arról meg már nem is beszélve, hogy Söderlund sokáig a cég arcaként volt számon tartva,, ami pedig ma már szinte minden EA játék alapköve.A hír az Electronic Arts hivatalos weboldalán került nyilvánosságra, ahol a cég fejese, Andrew Wilson közölte a publikummal a kiválást, és bár még nem érkezett hivatalos indoklás, hogy miért is távozott az úriember, vagy hogy mire készül a jövőben, nem kizárt egy olyan forgatókönyv, hogy a Microsoft leigazolja őt is, mint ahogyan azt teszi mostanában több neves fejlesztővel is.