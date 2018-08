A God of War producere is csatlakozott a The Initiative-hez, a Microsoft új first-party stúdiójához

Mikor Phil Spencer kiállt a pódiumra a Microsoft idei E3-as konferenciáján, és nagy csinnadrattával felvezette az újonnan alapított The Initiative first-party stúdiójukat, még nem igazán tudtuk, mit várjunk tőlük, ám most egy-két érdekesség azonban kiderült.

Darrell Gallagher, a csapat fejese hatalmas lelkesedéssel köszöntött LinkedIn profilján néhány új jövevényt a brigádba, viszont ezt a posztot azon nyomban le is szedte, de mint tudjuk, az internet népe ennél jóval gyorsabb, így megtudtuk, hogy kik is az említett tagok.Egészen konkrétan. Egy ilyen névsor nem gyenge, remélhetőleg a Microsoft ezúttal nem zárja be őket, mint ahogyan azt szokták tenni a first-party stúdióikkal, és valóban sikerül valami kiemelkedőt alkotniuk.