November 10-én jelenik meg az Xbox Series S

Ma reggel a szivárgásokat követően szinte azonnal jött a hivatalos megerősítés a redmondiaktól az Xbox Series S kapcsán, miszerint 300 dollárral fog debütálni a konzol, azonban azóta konkrétabb hírek is érkeztek, például a premierdátum kapcsán.

Most már biztos, hogy, ami kapcsán 512 GB-os SSD-re számíthatunk, illetve elviekben támogatni fogja az 1440p-t és a 60 FPS-t. A lemezmeghajtó kimarad belőle. Miután ez a szivárgás igaznak bizonyult, így az ezzel együtt idejekorán napvilágot látott Xbox Series X 500 dolláros árcédulája is valódi lehet.Másfelől pedig azt se feledjük el, hogy mivel november 10-én jön az Xbox Series S, így szinte borítékolható, hogy ugyanezen a napon érkezik az erősebb Xbox Series X is, habár itt még várunk egy hivatalos bejelentést a Microsofttól.

