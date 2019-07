Négy új játékot is bemutathat a gamescom expón a THQ Nordic

Őszintén reménykedtünk benne, hogy európai kiadóként a THQ Nordic nem hagy majd cserben minket Európa legnagyobb videojátékos expóján, és tegnap óta már biztosra vehetjük , hogy a csapat ott lesz Kölnben, sőt a friss hírek szerint legalább négy új játékot is bemutathat nekünk.

A kiadó az esemény apropójából összeállított egy kedvcsinálót, melyből kiderül, hogy a Biomutant, a Desperados III, a Darksiders Genesis, a Destroy All Humans és a Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated már játszhatók lesznek a helyszínen, de egy másik alkotást is kipróbálhatnak a rajongók, ami egyelőre még bejelentés előtt áll.Sőt mi több, mellette a THQ Nordic még további három nagy meglepetéssel szolgál a Dualshockers értesülései szerint, de mivel, nem tudni, hogy mennyi láthat róluk napvilágot, azonban egy általános bejelentéssel mindegyik esetében számolunk. Izgatottan várjuk az eseményeket!

Nézd nagyban ezt a videót!