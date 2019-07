Bejelentéssel készül a THQ Nordic a gamescomra

Számítani lehetett rá eddig is, hogy ha lesz is meglepetés a gamescomon, akkor azt nagy valószínűséggel a THQ Nordic fogja megvillantani, ahogyan azt egyébként kiemeltük az ezzel a témakörrel foglalkozó cikkünkben is.

Biztos, ami biztos, a stúdió bejelentette, hogy, amire augusztus 19-én, este nyolckor számíthatunk. Hogy milyen jellegű címről beszélhetünk? Új IP-ről? Egy régóta várt remake-ről? Egy klasszikus franchise következő felvonásáról? Lövésünk sincs egyelőre.Az biztos, hogy a THQ Nordic által ott lesz az expón a Biomutant, a Desperados 3, a Darksiders Genesis, az újragondolt Destroy All Humans!, valamint játszható állapotban már a SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated is kint lesz.