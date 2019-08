Napvilágra került néhány koncepciós rajz a Damian Wayne főszereplésével készült Batman-játékról

Aki képben van a Warner Bros Montreal és a Batman Arkham-sorozat kapcsán, az biztosan emlékszik még arra, hogy 2017 magasságában napirenden volt egy új Batman-játék a csapat háza táján, melynek főszereplője Damian Wayne lett volna.













Alig egy esztendővel később aztán a projekt törléséről hallottunk, illetve arról, hogy a fejlesztők beépítették az addig elkészült elemeket egy másik játékba, ezzel pedig sokan el is felejtették, hogy érkezett egy efféle alkotás.Főként emiatt volt kellemes meglepetés, hogy a 4chan jóvoltából kiszivárgott pár koncepciós kép erről a Batman-játékról, melyek bár inkább csak a szívünket fájdítják meg, de azért mégis élmény vetni rájuk egy pillantást, lévén jól összefoglalják, hogy milyen hangulatú projekt készülődött a háttérben.A koncepciós képeken két tervet is láthatunk Gotham City-ről, ami mellett pár karakterről is készült egy-egy jól sikerült rajz, így, egyedül Damient nem láthatjuk Batman jelmezében, pedig arra lettünk volna a leginkább kíváncsiak...