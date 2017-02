Új Batman-játék bejelentésére készül a Warner márciusban?

Izgalmas dolgok történtek a Warner háza táján, amint ugyanis arra egy francia magazin rávilágított, a kiadó videojátékos részlege március 8-án valami nagy bejelentésre készülődik a háttérben.





Az alábbiakban általatok is megtekinthető képet a Warner állítólagosan egyfajta promóciós anyagként tárazta be, azonban sikerült idő előtt kiszivárognia, és bár a dátumon kívül túl sok hasznos információt nem olvashatunk le róla, de talán a kép stílusából levonhatunk néhány következtetést.A kis promóciós anyag ugyanis határozottan, amiről tavaly decemberben izgalmas pletykák láttak napvilágot , lévén egyes források szerint a Warner Bros Montreal csapata már javában készíti, és állítólag Batman fiát, Damian Wayne-t állítja a középpontba. Persze azért egy Shadow of Mordor 2-t se zárjunk ki, bár a stílus inkább egy új Batman-re utal!