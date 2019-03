Máris óriási siker a Risk of Rain 2

A Gearbox a PAX Eastes rendezvénye során leplezte le Risk of Rain 2 -t is, amely még aznap meg is jött early access státuszban, azonban arra talán még a fejlesztők sem számítottak, hogy ekkora siker lesz az alkotásuk.





Tudni illik, a Risk of Rain 2 -t mindössze három (!) ember rakta össze, úgyhogy most vélhetőleg a felhők felett lebegnek, hiszen a SteamenEz még nem minden, merthogy a hír írásának pillanatában 50 ezer játékos nyúzza a Risk of Rain 2 -t, ráadásul a legtöbb egyidejű felhasználó több mint 70 ezerre rúg. Maguk a fejlesztők is el vannak ájulva a fogadtatástól, egy közleményben tudatták, mennyire. Jól figyeljetek, mert vélhetőleg egy olyan játék kezdetének szemtanúi lehetünk, amit még jó sokáig fog emlegetni a játékipar.