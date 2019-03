Hivatalos: bejelentették a Borderlands 3-at, íme minden, amit a Gearbox bemutatott ma

Hosszú-hosszú évek várakozása teljesedett ki a mai nappal a Gearbox egyik legnagyobb sikerű szériájának rajongói számára, merthogy bizony a PAX East eseményen a stúdió bejelentett egy sor játékot a franchise-hoz, köztük a 6 éve várt harmadik részt is.

Kezdődött az egész a We Happy Few legújabb DLC-jének bejelentésével a They Came From Below-val - erről a napokban többet is megtudunk, majd jött a Bulletstorm: Duke of Switch Edition prezentálása, amely tartalmazza a játék összes DLC-jét. A kérdéses port még idén nyáron berobog a Nintendo konzoljára.Továbbá egy, a hozzá kapcsolódó kedvcsináló kellően borzongató lett. Szerencsére ehhez már premierdátumunk is van:

Ezután a Rick és Morty készítője, Justin Roiland stúdiója által hegesztett címből, mutattak újabb kedvcsinálót, amit még egy premierdátummal is megspékeltek:, egyaránt lehet VR-ral és VR nélkül nyúzni.

Mindezek után egy, mivel a Gearboxosok partnerkapcsolatba léptek a Hopoo Games-szel. Kooperatív élmény, RPG elemek, roguelike stílus és meglehetősen csinos küllem jellemzi a szoftvert. Ez még nem minden, az alkotás már el is érhető Steamen early access-ben, sőt mi több, ha veszel az elkövetkezendő napokban egy példányt, kapsz egyet ajándékba. Még egy szuper trailerünk is van:

Ezután viszont áttértünk a Borderlands-bejelentésekre. Kezdődött a sor, ami a Tiny Tina Robot Tea Party nevet viseli, a rajongók pedig pontosan tudják, hogy egy ilyen címmel milyen témára kell számítani.Folytatódott az egész egy Borderlands 2 VR-ral kapcsolatos leleplezéssel, miszerint az alapjáték DLC-i érkeznek a VR-verzióhoz is idén nyáron. Némi technikai probléma után megmutatták a Borderlands: The Handsome Collection Ultra HD frissítését, ami április 3-án jön, teljesen ingyen.

Ezután a korábban pletykált, első Borderlands remasterét is leleplezték. 4K felbontást kapott az újrakeverés, de, például a minimap folyton jelen lesz, lesznek plusz szerkeszthetőségi lehetőségek a karakteren, négyfős osztott képernyőre bővítették az eddigi kétfőset konzolokon, a lootot is megdobták jócskán, tehát lesz bőven miért visszatérni. Xbox One-ra, PlayStation 4-re és PC-re is jön a kérdéses remaster, amit ráadásul a jelenlévők ingyen megkaptak. Valljuk be, jópofa gesztus ez.

A komplett show-t végül az zárta, amiért tulajdonképpen mindenki várta az eseményt:, amely megmutatta az új kasztokat, a szokásosan változatos helyszíneket, a stílusos főellenségeket, illetve lootból sem lesz hiány: több mint egymilliárd fegyver lesz a szoftverben, ami bár túlzásnak is tűnhetne, de az előző részek függvényében tudjuk jól, hogy pontosan ezt fogja szállítani a harmadik rész is.Randy Pitchford elmondta, hogy 5 éve dolgoznak a Borderlands 3 -on, amelyben visszatérnek az előző részekben már megszeretett karakterek is. Megjelenési dátumunk még nincs, de ez a szuper trailer jó időre kiszolgál minket.