Már 2019-ben elkezdődött az új Star Wars: KOTOR fejlesztése?

Egy ideje már nyílt titok, hogy elkezdődött a következő Star Wars: KOTOR fejlesztése, ami kapcsán viszont már sem a BioWare-t, sem az Obsidiant nem emlegetik, mint fejlesztőbrigád, helyettük pedig az Aspyr Mediát rebesgetik , hogy tető alá hozzák a projektet.

Most felhívták rá egy Reddit poszt formájában a figyelmet, hogy akár már 2019-ben megkezdődhetett a fejlesztés, ugyanis akkoriban több alkalmazottat is átcsábított az Aspyr Media a BioWare-től, akik ugyebár az első Star Wars: KOTOR-t hozták tető alá annak idején.Közel húsz fejlesztőt áthoztak a csapattól, többek között kulcsfontosságú szerepekbe is, ami alapján arra asszociálhatunk, hogy jó ideje dolgozik már a brigád a széria feltámasztásán. De ezek után csak egy a kérdés: vajon mikor jelenhet meg?