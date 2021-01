Állítólag készül egy új Star Wars-játék, de nem a BioWare keze alatt

Az első Star Wars: Knights of the Old Republic (avagy röviden KOTOR) az egyike azoknak az RPG-knek, amik mára alapvetésnek számítanak a műfajon belül, de a folytatásnak sem kell szégyenkeznie, hiszen az Obsidian egy remek második részt rittyentett hozzá.

A Star Wars-os hírek tekintetében belsős forrásnak számító Bespin Bulletin, valamint a jól ismert leaker, Shinobi602 is arról számolt be , hogy készül egy totálisan új KOTOR-játék, azonban ezt nem a BioWare hegeszti. Konkrétan nem lett megnevezve, hogy melyik cég kezében készül a friss etap, deMint azt tudjuk, 2023-ban lejár az EA exkluzív szerződése a Disney-vel, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve bárki készíthet Star Wars-játékot - már persze a Disney-vel való megegyezést követően.