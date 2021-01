Itt az Apex Legends nyolcadik szezonjának a launch trailere

Február 2-án elstartol az Apex Legends nyolcadik szezonja, amit a Respawn Entertainment Mayhemre keresztelt, ez pedig magával hozza a minap már beharangozott Fuse-t is, Salvo nagyszájú, önajnározó bajnokát.

Most megkaptuk a szezon launch trailerét, amin azt láthatjuk, hogy a Fuse-t ünneplő tömeg közé miként ereszt bele a tárat egy (vélhetően) mesterséges intelligencia, amit aztán ő maga állít meg, ennek nyomán pedig a King's Canyon jókora része le is robban. Utóbbi azért fontos, mert a fejlesztők már jelezték, hogy ismét átalakul a térkép kialakítása.Fuse képességeibe is kapunk egy kis betekintést: egészen konkrétan a végén látni egy jelenetet, ahol a csuklóján megvillan egy kis mini ágyú, illetve úgy fest, hogya friss hús. Hogy ez hogyan fog kinézni a gyakorlatban? Pár nap és jön a karaktert bemutató videó, és abból kiderül!

