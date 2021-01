Bemutatkozott Fuse, az Apex Legends új karaktere

Kanyarban van az Apex Legends nyolcadik szezonja, amivel együtt egy vadonatúj hős is érkezik, bár esetében a "hős", mint olyan, talán kissé túlzó kijelentés - Fuse-ról van szó, Salvo bajnokáról, aki csatlakozik az Apex-játékokhoz.

Az ő belépőjével egyetemben jócskán át fog alakulni a King's Canyon pálya, azonban egyelőre még nem pontosították, hogy milyen formában módosul a legelső térkép kialakítása. Korábban is volt már rá példa, hogy az új szezonokkal változtattak a pályákon, de kérdéses, hogy azokhoz képest mennyire lesz most drasztikus változás.Február 2-án kezdődik a nyolcadik szezon, amivel együtt jön egy friss puska is, a 30-30 Repeater, illetve ezzel egyetemben egy újabb Battle Pass bérletet és a rangsorolás újraindítását is magával hozza az idény. Fuse képességeiről eddig nem rántották még le a leplet sajnos, de van egy jópofa videónk a háttérsztorijához:

Nézd nagyban ezt a videót!