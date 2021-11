Itt a vége, megérkezett az utolsó csomag Xbox 360 játék a visszafele kompatibilitás részeként

Az Xbox huszadik évfordulós élőadásának egy fontosabb bejelentése volt, hogy a már régóta működő visszafele kompatibilitásos mód további, tekintélyes mennyiségű játékkal növekszik, a bejelentés azonban nem érhetett váratlanul bennünket.

A napokban egy rejtélyes frissítés érkezett rengeteg Xbox 360-as játékra, és úgy tűnik, hogy nem volt hiábavaló.bővül a visszafele kompatibilitás, aminek segítségével újabb konzoljainkkal vagyunk képesek régi játékokkal gond nélkül játszani. A november 15-én esedékes frissítés több igen népszerű játéksorozat epizódjait is érinti, ilyen például aEzenfelül 11 darab szintén Xbox 360-as játék kap teljesítménynövelő update-et, így akár a Fable 3-at vagy a Gears of War játékokat is élvezhetjük magasabb FPS számmal. Viszont sajnálatos módon licenc, valamint technikai problémákból kifolyólag ez lesz az utolsó nagyobb játékcsomag a visszafele kompatibilitásban.