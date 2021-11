Mindenféle magyarázat nélkül kapott ma több Xbox 360-as játék is frissítést

Az Xbox ma, azaz november 15-én tartja az Xbox és a Halo-franchise 20 éves évfordulóját ünneplő eseményt, és bár a vállalat kifejezetten azt mondta, hogy nem várható új videojátékok bejelentése, ez még mindig sok mindent hagy az asztalon a lehetséges bejelentések tekintetében.

Sőt mi több, történetesen számos népszerű Xbox 360 játék nemrég frissítéseket kapott, mindenféle magyarázat nélkül. A VGC szerint az érintett Xbox 360-as videojátékok a Fallout 3, a Fallout: New Vegas, a The Elder Scrolls IV: Oblivion, a Dead Space, a Dead Space 3, a Dragon Age: Origins, a Dragon Age 2, a Fable jubileumi kiadása valamint a Fable 3, amikFigyelemre méltó, hogy ezek közül több is first-party Xbox-cím volt vagy jelenleg is az. A spekulációk szerint valamiféle javított visszafelé kompatibilitás bejelentésére kerülhet sor, tekintve, hogy az esemény az Xbox történetére fókuszál, de nem tudni, hogy ez valójában mihez kapcsolódhat.