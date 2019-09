Hivatalos: ott lesz a The Last of Us Part 2 a State of Play-en!

Mint azt tudjuk jól mostanra, a Sony szeptember 24-én nem kisebb eseménnyel örvendezteti meg a nagyérdeműt, mint a State of Play következő epizódjával , amiben számos érdekességet fognak leleplezni elviekben.

"I'm gonna find...and I'm gonna kill...every last one of them." pic.twitter.com/vO0cC6dGkO — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 20, 2019

Most pedig kiderült, hogy a korábban rebesgetett The Last Of Us Part 2 valóban szerves részét fogja képezni a műsornak, ahogyan az a Naughty Dog Twitter-fiókjáról újonnan kiderült. Talán nem tévedünk nagyot azzal, hogyEzenfelül némi csemegeként gameplay jelenetekre is számítunk azért titokban, hiszen a tavalyi E3-on láttunk utoljára játékmenetből rögzített anyagot, így éppen itt lenne az ideje, hogy némi friss tartalommal szórják meg a publikumot. Ti mire tippeltek, mire számíthatunk a játékkal kapcsolatban a State of Play-en?