Hivatalos: szeptemberben még tart a Sony egy State of Play eseményt

A korábbi szivárogtatásoknak megfelelően a Sony valóban bejelentette, hogy még szeptemberben tartanak egy State of Play eseményt, ráadásul máris elmondták, hogy mi várható, és mi nem fog feltűnni a prezentáció során.

Tisztázzuk azt, ami talán sokakban a legnagyobb kérdőjel:. Valahol várható is volt, hogy a Sony nem feltétlenül egy State of Play berkein belül tervezi leleplezni a további részleteket a PS5-ről, de mindenképp jó, hogy ezt előre tisztázták.Másfelől azonban a szeptember 24-én esedékes, közel húsz perces bemutatón új játékokat, új tartalmakat és néhány más információt fognak közölni a nagyérdeművel, így megéri majd mindenképp bekapcsolódni. Nálunk helyi idő szerint este 10-kor lesz, azonban ha nem maradnál fent miatta, aggodalomra semmi ok, mindenről be fogunk számolni!