Hivatalos: megvan az Xbox Series X ára és megjelenési dátuma

Tegnap már bemutatkozott a redmondiak háza tájáról az Xbox Series S , ami egy gyengébb next-gen konzolnak ígérkezik, azonban ennek megfelelően is árazták, hiszen 300 dollárért, azaz 113,990 forintért dobják piacra a kütyüt.

Ez az a tweet...



Xbox Series X: 184,990 Ft

Xbox Series S: 113,990 Ft



Megjelenés: November 10.



Az előrendelés szeptember 22-én indul: https://t.co/pJHPCsdWzS | #PowerYourDreams pic.twitter.com/Wh6JB0sGCG — Xbox Magyarország (@XboxHungary) September 9, 2020

Túl sokat nem kellett várnunk arra sem, hogy a főkonzol árát és megjelenését is bejelentse a Microsoft. Az Xbox Series X kapcsán frissen robogott be az információ, miszerint. Szeptember 22-étől lehet a konzolt előrendelni.Külföldön ez 500 dollárt jelent, amivel kijelenthetjük, hogy nagyon szépen sikerült belőni az árcédulát, és most már nincs más hátra, mint hogy megvárjuk, mit lép erre a PS5. Vajon fölé lőnek, vagy tartják az Xbox által belőtt árkategóriát?