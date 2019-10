Enyhít a Blizzard a kitiltott hongkongi esportoló szankcióin, megfelezik a büntetését

Alaposan felvonta a szemöldökét mindenki azon a húzáson, amikor a Blizzard kitiltotta az egyik Hearthstone játékost, Blitzchungot, miután nyíltan kiállt a hongkongi tüntetők mellett egy esport eseményen.

Most azonban a Blizzard enyhített a szankciókon, lévén bejelentették, hogy megfelezik Blitzchung kitiltásának hosszát (eredetileg 2020. októberéig tartott a ban), illetve a díjazását is visszaadják neki, amit a komplett második szezonban szerzett, hiszen ettől is megfosztották volna az eredeti tervek szerint.J. Allen Brack, a Blizzard elnöke egy közleményben tudatta mindenkivel, hogy Kínának semmiféle befolyása nem volt a hozott döntésre, viszont elismeri, túl hevesen reagáltak. A véglegesen, hiszen alapvetően ők is szabályt sértettek azzal, hogy nem a versenyre fókuszálták a történéseket az ominózus esetnél.