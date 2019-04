Nem is olyan régen merült fel az Octopath Traveler PC-s átiratának gyanúja, azonban most egy friss szivárgás által gyakorlatilag testközelbe kerülünk a hivatalos megjelenéshez, merthogy a premierdátum felől érkezett infó.

A Gematsu szúrta ki a Square Enix hivatalos oldalán a bejelentésül szolgáló posztot, ami azóta természetesen gyorsan törölve is lett, ellenbenA szóban forgó blogposztról sajnos nem készült bizonyíték, azonban valljuk be, ez a kora nyári megjelenés kellően hihetőnek tűnik ahhoz, hogy ezek után ne lepődjünk meg, amikor a stúdió hivatalosan is bejelenti, hogy ekkor jön az átirat.