PC-re érkezhet az Octopath Traveler című zseniális JRPG

Már megint egy fránya besoroló szervezet weboldalán bukkant fel egy PC-s port, ezúttal a Nintendo Switch-en debütált Octopath Traveler átirata lett feltüntetve a Korean Ratings Board felületén.





Általában, ha itt kerül besorolásra egy cím, akkor az napokkal később hivatalosan is bejelentésre kerül, így máris keresztbe lehet helyezni az ujjakat. Kiadóként a Bandai Namco van feltüntetve, ami nem meglepő, hiszen a Square Enix munkáit rendszerint ők adják ki Dél-Koreában. Hozzá kell tenni viszont, hogyJoggal feltételezhetjük, hogy amennyiben valóban kijön a PC-s átirat, akkor nyugatra is ellátogat, de nagyobb összeget mernénk rá tenni, hogy nagyon hamar megejtik a hivatalos leleplezést is, és akkor sokkal több információnk lesz ennek kapcsán, mint jelenleg.