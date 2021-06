Egy megbízható leaker szerint is női főszereplővel jön a GTA VI, de állítólag 2024-ben jelenhet meg legkorábban

Korábban is felmerült már több ízben, hogy esetlegesen a GTA VI-ban női főszereplő lehet, most azonban ismét előkerült ez a pletyka, ráadásul nem is akárki által, lévén a megbízható leaker, Tom Henderson dobta be az értesüléseit.

Elmondása szerint a női főszereplőn túl a helyszín Vice City lesz a modern korban, amely egy folyamatosan fejlődő lesz. Ez azt jelenti, hogy bár eleinte nem lesz túl nagy a város, azonban a különböző DLC-kkel és eventekkel folyamatosan bővítik majd a területet - emberünk példaként a Fortnite folyton gyarapodó pályáját hozta fel.A női főszereplő mellett elviekben lesznek más játszható karakterek is, és a női figura fog a technológiáért és hackelésért felelni. Henderson szerint legkorábban 2024-ben vagy 2025-ben jelenhet meg a GTA VI, ami többek között annak is köszönhető, hogy a Rockstar odafigyel az alkalmazottai egészségére, így nem túlóráztatják őket. Henerson hozzátette azonban, hogy ha lesz megjelenési dátum, akkor az nem lesz halasztva, borítékolható lesz a premier napja.