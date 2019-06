Dota Underlords: máris több játékosa van, mint az Artifactnek valaha

Nem is olyan régen számolhattunk be róla, hogy a Valve útnak indítja a saját bejáratú Auto Chess játékmódját különálló alkotásként, ami Dota Underlords néven található meg , és bizony máris komoly sikereket ér el.





Legalábbis a rajt egészen biztosan frenetikusnak tekinthető, merthogy a legtöbb egyidejű játékos száma 179,019-re rúg,. Utóbbi esetében a játékosszám-rekord 60 ezernél kifulladt.Fontos itt megjegyezni két faktort is. Egyrészt itt vélhetően a mobilos eszközökön játszó felhasználók is bele lettek kalkulálva a képletbe (no persze az Artifact is kint van mobilokon, így ez nem tekinthető előnynek), másrészt pedig a Dota Underlords ingyenesen került a piacra. Mindentől függetlenül viszont továbbra is egy szép számról beszélhetünk, meglátjuk, meddig tart ki a lendület.