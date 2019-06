Bemutatkozik a Dota Underlords, a Valve saját bejáratú Auto Chess módja

Dota 2 -höz tartozó Auto Chess mod szédületes utat járt már be, lévén miután a Valve és az eredeti mod készítői, a Team Drodo búcsút intettek egymásnak, utóbbi kiadta saját verzióját mobilra, majd hamarosan az Epic Games Store felületére is berobog.

Ez még nem minden, merthogy hasonló játékmód érkezik nemsokára a League of Legendsbe is, így értelemszerűen a Valve sem szeretne lemaradni a legújabb őrületről. A Dota Underlords képében kiadják a saját variánsukat is, amivel egyelőre, ez a zárt béta viszont vélhetően csak egy hétig fog tartani, utána megnyílnak a kapuk.Aki esetleg nem tudná, mi fán terem a népszerű Auto Chess: a játékosok összeállítanak egy csapatot a meglévő karakterekből, akiket aztán fejlesztenünk kell, hogy az automatizált harcok keretein belül győzelmet arassanak az ellenfél brigádja felett.A nyílt bétába lépést követően érkezik a Ranked mód, valamint az iOS-es és Androidos változat, illetve lesz cross-play is.