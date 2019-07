Az EA a gamescomon fogja leleplezni az új Need For Speedet?

Nem feltétlenül minden idők legizgalmasabb bejelentése, azonban mindenképp örömteli, hogy valamivel készülődhet az Electronic Arts a gamescom 2019-re, ugyanis azt rebesgetik, hogy sajtótájékoztatót tart a stúdió az eseményen.

Persze a forrás eléggé kétes, merthogy a FifaPlay nevű rajongói oldal dobta be a köztudatba, hogyHa minden igaz, akkor főképp a FIFA 20 kapja majd a fókuszt, azonban néhány meglepetésre is sor kerülhet, például a Star Wars Jedi: Fallen Order sincs kizárva, de ami még valószínűbb, az az új Need For Speed potenciális leleplezése, lévén idén megjelenik egy új cím a franchise égisze alatt, és még mindig nem tudunk róla semmit.