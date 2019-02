Vajon milyen irányba indul 2019-ben a Need for Speed-sorozat?

Az Electronic Arts idei pénzügyi jelentésének egyik legfontosabb és legérdekesebb mozzanata volt, hogy készül már az új Need for Speed . A legendás autós játék az elmúlt néhány esztendőben számtalan utat kipróbált, és bár mindegyik irányban talált magának követőket, azonban jó ideje nem kaptunk már olyan részt, ami határozottan és egyöntetűen megfelelt volna mindenkinek.









Emiatt alaposan beindult a fantáziánk, hiszen hozzátok hasonlóan mi is nagyon szeretnénk már egy jó Need for Speed-játékot kapni, azonban sajnos nem látunk bele az Electronic Arts döntéshozóinak a fejébe, márpedig ők lesznek azok, akik lándzsát törnek az aktuális epizód felett. Éppen ezért összeszedtük egy kicsit a gondolatainkat, és újfent amolyan vitaindító jelleggel összeállítottunk egy listát arról, hogy milyen irányba mozdulhat a széria.Bár ez rendkívül szubjektív megítélés kérdése, de a legtöbb régi rajongónak azért elég határozott elképzelései vannak arról, hogy milyen is lenne egy igazán jó és vérbeli NFS. Először is nyilván legyen elképesztően látványos, ne fárasszon minket felesleges sztorival, és kínáljon olyan árkád élményt, ami a megvalósítás tekintetében realisztikus, de bőven elegendő legyen padlóig nyomni benne a gázt, és élvezni a száguldást, hiszen miről, ha nem erről szól a széria? Ezen felül örülnénk megint rendőröknek, szuper lenne egy jól működő tuning-rendszer, de a jó multiról se feledkezzünk meg, ami mellé azért érdemes lenne már a mesterséges intelligenciát is fejleszteni. Ha ehhez egy szuper autókínálat társulna, egy szavunk se lenne. Álom, édes álom...Bár a Need for Speed Shift anno nem aratott osztatlan sikert, azért sikerült új perspektívába helyeznie a legendás sorozatot, és mivel mostanság igencsak nagy népszerűségnek örvendenek olyan szimulátorok, mint a Gran Turismo vagy a Forza Motorsport, talán az EA is elgondolkozott ezen az irányvonalon. Persze ehhez nagyon nagyot kellene alkotniuk, és elkerülni azt, hogy ne zárják ki azt a réteget, akik csak árkád száguldozást szeretnének. Valami olyasmi élményt tudnánk elképzelni ebben a kategóriában, mint amit a Project Cars produkált!Talán, és őszintén szólva lenne is keresni valója, ha megfelelő alapanyagot választanának hozzá. Igen, itt és most bizonyára mindenki egy Underground feldolgozásra gondol, ami 2003-ban jelent meg, és talán az utolsó olyan rész volt, ami mindenkit levett a lábáról. Egy modern köntösbe bújtatott, hovatovább ügyesen átdolgozott, de a lényegi részt érintetlenül hagyó feldolgozás ebben az esetben igencsak nagyot tudna ütni. Persze vannak még azért más epizódok is, melyek jók lehetnének ide, ezáltal mi például a Carbon újragondolását sem vetnénk el rögtön, de mivel nagy kihagyás volt most a szériában, erősen kételkedünk abban, hogy erre mozdulna az EA. A kapu viszont nyitva áll!Ennek szintén elég sok esélye van, hiszen a nyilvánvaló dolgokról a készítők is tudják, hogy talán nem lesz szerencsés választás. Ezért mi bőven nyitva hagynánk a kérdést, hogy az új Need for Speed talán egy olyan útra lép, amit korábban még talán soha nem láthattunk a név alatt. Bár nyilván a száguldás központi elem lenne, de például off-road elemekkel, minden eddiginél nyitottabb világgal vagy motorokkal kiegészülve egy olyan élményt kapnánk, ami elég szokatlan lenne, és néhány epizód erejéig még működhetne is. Ti mit gondoltok?