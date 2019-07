Az Amazon közreműködésével készül az új Gyűrűk ura MMORPG

Az Amazon játékfejlesztési osztálya, az Amazon Game Studios segédkezik a múltkor megszellőztetett Gyűrűk ura MMORPG-ben, ami egy vadonatúj illesztés lesz a franchise-ban, természetesen a korábbi híreszteléseknek megfelelően free-to-play modellben.

Túlzottan sokat még mindig nem tudunk a játékról, mindössze annyit, amennyit korábban is lelepleztek, miszerint egyBár a mai napig él és virul a The Lord of the Rings Online néven futó MMO, a 2007-es játék felett most már egy picit eljárt az idő, így remélhetőleg az Amazon közreműködése által létrejöhet egy olyan felsőkategóriás MMORPG, mint például a Final Fantasy XIV vagy a World of Warcraft.