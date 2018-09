Újabb MMORPG készül a Gyűrűk Ura univerzumában

Izgalmas hírek láttak napvilágot A Gyűrűk Ura univerzum kedvelőinek, lévén a nagyszerű The Lord of the Rings Online után a hírek szerint egy újabb MMORPG készülődik a népszerű világ kedvelői számára.

A készülő projektről egyelőre semmit sem tudunk, mindössze annyit, hogy a Middle-earth Enterprises jóváhagyta, tehát a jogi kérdések nem jelenthetnek akadályt, és míg a kiadói teendőket a Leyou Technologies vállalta magára, a fejlesztést az Athlon Games végzi, akik egy teljesen ingyen játszható MMORPG-t álmodtak meg.Az egyelőre végleges cím nélküli alkotásról annyi biztos, hogy kizárólag PC-re érkezik, és a trilógia előtti időszakot öleli fel, a főszerepben Tolkien csodálatos világával, illetve kapcsolódóan csodálatos kalandokkal. Izgatottan várjuk a formális bejelentést!