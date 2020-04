Átveheti a Ghost of Tsushima megjelenési dátumát a The Last of Us Part 2?

A Naughty Dog és a Sony nemrégiben bejelentette sok rajongó bánatára, hogy határozatlan időre elhalasztják The Last Of Us Part 2 megjelenési dátumát, és bár csak egy pletykáról van szó az alábbiakban, de felmerült a potenciális új premier.

Az Amazonon került belistázásra a zombis dráma június 26-ai debütálással, ami éppenséggel pont összecseng a Ghost of Tsushima premierjével. Értelemszerűen itt két eshetőség merül fel:Ez persze azt jelentené, hogy a Ghost of Tsushima dátumát átveszi a The Last Of Us Part 2 , ezáltal pedig a Sucker Punch játéka is halasztásra kerül (habár apellálhatunk rá, hogy egyébként is eltolják), de amíg nincs hivatalos kommunikáció erről, addig csak óvatosan kezeljétek az infót.