Ismét halasztják a The Last of Us Part 2 megjelenését, és nem is tudni, meddig

Döbbenetes hír érkezett így az esti órákra, hiszen a Naughty Dog és a Sony elárulta a publikum számára, hogy a The Last of Us 2 premierjét határozatlan időre elhalasztják, természetesen a koronavírus miatt.

A stúdió egy blogposztban fejtette ki, hogy ők maguk is annyira csalódottak a döntés nyomán, mint a rajongók, mert bár alapvetően készen vannak a szoftver fejlesztésével, éppen a bugfixek közepén tartanak, azonban a logisztikai döntések nem rajtuk múlnak, és szeretnék, ha mindenki egyszerre tehetné rá a mancsát a játékra.Egyébiránt, amely szintén a májusi hónapban jelent volna meg, ám erről sem tudni egyelőre, hogy mikor tervezik kiadni. Megírjuk azonnal természetesen, amint lesz pontos dátum!