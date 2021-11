A PlayStation vezetője is beleállt az Activisionbe

A PlayStation főnöke, Jim Ryan a Bloomberg szerint egy, az alkalmazottaknak küldött belső e-mailben kritizálta az Activisiont, mely körül mostanában megannyi zaklatási és diszkriminációs botrány van.

A levelezés, amelyet Jason Schreier újságíró mutatott be , a Call of Duty kiadóját a szexuális visszaélésekkel és zaklatásokkal kapcsolatos, hónapok óta dübörgő vádakra adott nem megfelelő válaszaiért illeti.Egy határozottan megfogalmazott e-mailben közölte az alkalmazottakkal, hogy "" a Wall Street Journal legfrissebb cikkét, miszerint Bobby Kotick is tudott ezekről az ügyekről Hozzátette, hogy a Sony azonnal megkereste az Activisiont, hogy kifejezzék mélységes aggodalmunkat, és megkérdezzék, hogyan tervezik kezelni a cikkben szereplő állításokat.Ryan azt is hangsúlyozta, hogy a Sony elkötelezett amellett, hogy a fejlesztők és játékosok közösségét biztonságban és tiszteletben tartsuk, és biztonságos munkakörnyezetet biztosítsanak minden alkalmazottjuk számára.Minden munkatársat arra bátorított, hogy jelentse a zaklatás és a diszkrimináció minden esetét, és biztosította, hogy megfelelően kivizsgálják azokat.