Bobby Kotick leváltása mellett kampányolnak az Activision Blizzard alkalmazottai

Újabb fordulatot vett a már egy ideje tartó Activision Blizzard zaklatási botrány, friss fejleményeknek köszönhetően most a cég vezérigazgatója került középpontba, újabb lehetséges zaklatások, és erőszak vádjaival.

A lassan fél éve kirobbant Activision Blizzard zaklatási botrány nemhogy elkezdett volna csitulni, most egy újabb löketet adott tegnap a Wall Street Journal által kiadott cikk, mely szerint az eddig "tisztának" mondható CEO-t, azaz Bobby Kotickot is meggyanúsítják.A cikk állítása szerint a vezérigazgató valójában nagyon is tudott a cégen belül zajló zaklatásokról, sőt még ő maga is kivette belőle a részét. Állításuk szerint Kotick, mivel állítólag masszívan benne volt az ügyekben, valamint egy női alkalmazottnak is küldött fenyegető hangüzeneteket. Az alkalmazottak munkabeszüntetést indítottak, ezzel kampányolva Kotick leváltása mellett.Viszont ennek ellenére a cég igazgatótanácsa egyelőre kitart Kotick mellett, annak ellenére hogy már most csökkent a cég részvényeinek értéke.