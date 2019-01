A Metro Exodus Steam helyett az Epic Games Store-on lesz megvásárolható

Ismételten egy tripla-A kategóriájú játék kerül fel az Epic Games Store-ba exkluzívan, esetünkben nem kisebb cím, mint a Metro Exodus lesz csak és kizárólag itt megvásárolható digitálisan, viszont aggodalomra semmi ok, ha esetleg te Steamen már előrendelted.

Amennyiben már megtörtént a Valve platformján az előrendelés, akkor ott is fogsz tudni játszani a Metro Exodus -szal, illetve még most is él az előrendelés Steamen, azonban hamarosan ez az opció elveszik.Egyébiránt a játék Steames adatlapján van egy rövidke megjegyzés, mely szerint, és ők is csak nemrégiben kaptak hírt a határozatról.A Deep Silver CEO-ja, Klemens Kundratitz nagyon boldog, hogy végül üzletet kötöttek az Epic Games Store-ral, szerinte ugyanis megváltozatja az ipart az, ahogyan itt kezelve vannak a részesedések (ezt már korábban kifejtettük részletesen ). Természetesen a Steames verzió is meg fog kapni minden jövőbeni frissítést és DLC-t. Nemrégiben bejelentették, hogy a The Division 2 is az Epic boltjába kerül Steam helyett Ha esetleg számodra nem fekszenek a digitális piacterek, semmi probléma, a Play 24/7 felületén beszerezhetsz egy fizikai kópiát a Metro Exodus -ból!