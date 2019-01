A Steam helyett az Epic Games Store-ra kerül a PC-s The Division 2

Ahogyan várható volt, szépen kirúgja majd a széket a Steam alól az Epic Games Store, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a The Division 2 például a korábbi tervekkel ellentétben elkerüli a Valve digitális disztribúcióját.

Hiába lehetett ugyanis korábban előrendelni a Steamen keresztül a játékot, a Ubisoft és az Epic Games bejelentették, hogy a The Division 2 PC-s változata, a Steamen azonban nem.A helyzet olyannyira súlyos, hogy a Steamről már le is került a The Division 2 adatlapja, ha tehát biztosan a megjelenés napján akarunk magunknak egy példányt - erre ugyebár március 15-én kerül sor -, akkor ezt a két digitális disztribúciót célozzuk meg.