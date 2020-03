A Black Ops reboot lehet a sorban a következő Call of Duty-játék

Nagyon itt lenne már az ideje a következő Call of Duty-játék bemutatójának, és bár az Activision egyelőre mélyen hallgat, ellenben sorozatban érkeznek a kapcsolódó pletykák, így most például az, hogy a kiadó rendhagyó módon felrúgja a logika elvét.

Merthogy a következő Call of Duty várhatóan nem egy a Sledgehammer Games műhelyéből érkező újdonság lesz - bár lehetnek ők a fejlesztők, ez nem kizárt -, hiszen a legfrissebb pletykák szerintMielőtt bárki megörülne a hírnek, azért hozzá kell tennünk gyorsan, hogy mindez egyelőre egy gyenge lábakon álló pletyka csupán, amit ismét a TheGamingRevolution Youtube-csatornának köszönhetünk, akik egyébként arról híresek, hogy kifejezetten jól értesültek Call of Duy-témában.Olyannyira, hogy most is kiemelték például: a Black Ops reboot a Modern Warfare grafikus motorjára épül fel, a hidegháborúba vezet vissza minket, de mély fókuszt kaphat benne a vietnami háború is. Mindezekről nem először hallunk , tehát reméljük, hogy tényleg van mindennek valami valóságalapja. Bővebb találgatások az alábbi videón:

Nézd nagyban ezt a videót!