A múltba vezet majd vissza minket a Call of Duty 2020?

Izgalmas híreket közölt a Call of Duty 2020 kapcsán egy szivárgás, lévén a rajongók a sorozat kapcsán mindig jól értesült The Gaming Revolution csapatát kérdezték azzal kapcsolatban, hogy legjobb tudásuk szerint milyen tematika várhat rájuk az idén.

Mint kiderült, a Call of Duty 2020 ezúttal nem a modern hadviselést állítja a középpontba, de még csak nem is a távoli jövőbe repíti el a játékosokat, hanem visszavezeti őket a múltba,, ami ideális lehetne egy újabb Black Ops mellékszálhoz, még ha nem is az van most soron.Persze a The Gaming Revolution nem hivatalos forrás, de korábban valóban rengeteg dolgot idő előtt kiszivárogtattak már az éppen aktuális Call of Duty-játékról, így most is érdemes számításba venni a fenti jóslatukat, azzal együtt, hogy az új részben mind az operátorok, mind a zombik visszatérnek.