Trail of Ayash előzetes

Az Indie-szatyor Gargával, sajnálatos módon, tovább zakatol. Legójabb epizódunk egy vad Dark Souls 3 partiból rángatta elő a műsorvezetőt, hogy megtapasztalhassa a világ azon kevés játékainak egyikét, ahol a lényeg, hogy a bogárhalmazból előássunk némi szórakozást.

Egy kedves lyjútyúberem mondta, és ő is a Prince of Persia "hivatalos" rajongói oldaláról idézett, hogy a Super Nintendóra megjelent Prince of Persia 2 egy nagy glitch-tömb, melyben itt-ott játékelemek is megtalálhatóak. Saját bőrömön ilyen alkotást még nem kellett megtapasztalnom, ám már volt szerencsém (távolról) a Big Rigs-hez és a Life of Black Tiger-hez, úgyhogy fel voltam készülve a legrosszabbra.Ami aztán be is következett: íme a Trail of Ayash . A Steam értékeléseket elnézve olyan gondolatok szaladgáltak a fejemben, hogy tényleg ugyanazzal a játékkal kellett-e megküzdenem, mint az értékelőknek? Alapjáraton, mely, a készítők elmondása szerint, innovatív. Igazából nem helytelen az állítás, feltéve, ha innovációnak nevezzük azt, hogy egy játék alig látszik ki a hibákból.

Ez a felület... nagyon Elder Scrolls-os... jaj sziasztok skacok, menjünk számháborúzni.

Főhősünk, Ayash, egy kemény fából faragott indián. A sztorit úgy kezdi, hogy törzsével együtt elfogják és egy bányában munkára kényszerítik. Az egyértelmű következő lépés, hogy kiszabadítja a társait és elvezeti őket egy új területre, miközben a diplomácia és az erőszak kettősének alkalmazásával biztosítja mindenki jólétét.Kivéve az ellenlábasaiét. Dinamikus döntésrendszerrel van dolgunk, ami annyira rugalmas, mint egy elhajított tégla; bármit választottam, mingid ugyanaz lett a végeredmény. Elvileg, és rajtunk áll, hogy segítünk-e a bajbajutottakon. A morál legmélyebb bugyraiba vezet el minket a narratíva. Elvileg.

Minden képességnek több szintje van. Izgi. De legalább működik. Elvileg.

Gyakorlatilag viszont nem. Sajnálatos módon egy érdektelen, semmitmondó mesébe csöppenünk, lineáris, unalmas, rohangálással teli küldetésekkel, lassú szintlépéssel és minimálisan érdekes kifejleszthető képességekkel. Emberünk rendelkezik egy életcsíkkal, varázsmércével és állóképességgel, így némi Souls-os beütést is tapasztalhatunk.(ugyanis ettől is sérülünk, csak kevesebbet), és ha egynél több ellenfél van ellenünk, akkor türelemmel kell rohangálnunk körülőttük, egy-egy ütést bevinni, majd futni tovább.Lássuk kicsit részletesebben. A harc rendkívül egyszerűen néz ki:. A kitérés mindig működik és az ugrálás is. Meg kell figyelni az ellenfél mozdulatait, majd akkor ellen támadni, ha épp szünetet tart az offenzívájában (ezt gyakran csinálja egyébként). Minden rosszaságnak kicsit másmilyen a harcstílusa, de egy az egy ellen sosem lesz problémánk, hiába erősebb látszólag a célpontunk.

Graaaaaaa, elmosódás-támadás.

Ha pedig szintbeli különbségbe ütközünk (vagyis az ellen, vagy épp mi vagyunk fentebb, esetleg lentebb), akkor gyakorta nem fognak a találatok landolni, bár megfigyelésem szerint az ellenfelek jobban szenvednek ettől, és az én támadásaim szinte mindig betaláltak így is. Harc közben tudunk itókákat, kaját használni gyógyulásra, és ha ezek ellenére is meghalnánk, akkor vége a játéknak. Mentsünk gyakran.Mivel nyílt világú játékról van szó, ezért szabadon bejárhatjuk a teljes játékteret, alapanyagokat gyűjtögetve, mellékküldetéseket felszedve, szörnyekkel találkozva. Arra persze vigyázzunk, hogy ne próbáljunk meg alternatív útvonalakat keresni a hegyes, dombos vidékeken, ugyanis, hogy nem egyszer ragadtam be két akármi közé, vagy zuhantam ki a térképről. Ha pedig le szeretnénk esni egy magasabb pontról, megspórolva így egy sétát körbe, akkor azt óvatosan tegyük, mert a fifikás fizika könnyedén kinyírhat.

A fegyvereknél a rendszer segítőkészen mutatja, hogy jobbak-e a jelenleginknél.

Az összeszedett alapanyagokból ételeket, italokat, használti eszközöket tudunk készíteni, feltéve, ha megszereztük a szükséges receptet, vagy megtanultuk az elkészítés technikáját egy tanártól. Árusoktól lehet vásárolni, és el is adhatunk nekik nem szükséges dolgokat, bár, mikor a főzős recepteket vettem, akkor nem vonta le a pénzt a rendszer tőlem, így mindegyiket azonnal meg tudtam szerezni.Huhh és akkor vágjunk bele a hiányosságokba. Na jó, inkább ne, mert akkor holnapig itt lennénk, annak ellenére, hogy már jópárat felsoroltam. Talán érezhető, hogy ez a játék bizony nagyon gyatrára sikeredett. Helyenként a játszhatatlan szintet kapargatja, de javára legyen szólva, hogy egyik küldetésnél sem akadtam el technikai malőr miatt és nem is fagyott le egyszer sem. A grafika is egész csinos és részletes, feltéve, ha nem vesszük figyelembe a karakteranimációkat és a fény-sötétség szintjének a képtelen beállítási lehetetlenségét.

Igazi, pszichedelikus harcélmény.

A zenei részleget inkább hagyjuk; jellegtelen és morózus a botrányos szinkronszínészetről nem is beszélve, amit mintha mesterséges intelligencia adott volna elő helyenként. Azonban nem akarom negatív hangvételben abbahagyni a tesztet, több okból is. Az egyik, hogy a játék Early Access-ben van, szóval a hibák remélhetőleg javulni fognak.A másik, hogy két ember fejleszti a Trail of Ayash -t, szóval annak ellenére, hogy most elástam a munkájukat, reménykedek benne, hogy valami nagyot tudnak ebből kihozni, hisz én első kézből tudom, a programozás egy nagyon nehéz dolog, főleg, ha grafikát és zenét is nekik kell alkotniuk. A színészi munkáról nem is beszélve. Ember küzdj és bízva bízzál.