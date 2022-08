Yakuza-játékokkal és Metro Exodus-szal bővül augusztusban a PS Plus Extra és Premium kínálata

A Sony bejelentette, hogy milyen játékokat adnak majd augusztus során a PS Plus Extra és Premium előfizetők számára, hiszen az alapon felül ők rengeteg ingyen játékra számíthatnak ebben a hónapban.

A lista alapján olyan címeket húzhatnak be maguknak az előfizetők, mint a Yakuza 0, a Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, a Metro Exodus, a Dead by Daylight, a Ghost Recon Wildlands, a Bugsnax, a Trials of Mana, az Everspace, az UNO, a Monopoly Madness vagy a Monopoly Plus.Közel sem biztos azonban, hogy a hónapra ez marad a végleges lista, hiszena PS1-es, PS2-es és PS3-as korszakból, de erről egyelőre még nem kötött az orrunkra semmit sem a Sony.