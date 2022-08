Xbox konzolokra is érkezik a Valheim, ráadásul a Game Pass része lesz

A nyitott világú túlélő játékok ismét virágoznak olyan címekkel, mint a No Man's Sky, a viking téma is nagyon pörög - eshet szó itt akár az Assassin's Creedről, de mozifilmek, sorozatok témája is manapság - ezek fúziója a Valheim , ami tavaly robbant a köztudatba.

Ehhez a játékhoz érkezett most egy remek hír az Xbox tulajdonosok számára,, valamint konzolokra is be fog futni, szintén Game Passbe, azonban erre csak valamikor jövőre fog sor kerülni.Ezen felül megerősítették, hogy a programban lesz átjárhatóság a két platform között, ergo kap crossplay támogatást is a Valheim . A játék a tavalyi megjelenése óta, tele van újdonságokkal, a rajongók nagyon kedvelik, és ez egy kimondottan jó hír azok számára, akik csak most terveztek volna viking harcosként túlélni egy alternatív létsíkon.

