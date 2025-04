Xbox alkalmazást kaptak az LG okostévéi

Az LG Electronics elérhetővé tette az Xbox alkalmazást okostévéin, ezáltal közvetlenül a készülékünkről streamelhetünk Xbox játékokat, a funkció több mint 25 országban indult el, köztük Magyarországon is.

Az Xbox alkalmazás megtalálható a Gaming Portal felületén és az LG Apps kínálatában,már bele is ugorhatunk a játékba. Az Xbox alkalmazás az LG tévék mellett a vállalat webOS 24-es vagy annál újabb rendszert futtató okosmonitorain is elérhető, hamarosan pedig érkezik a StanbyME képernyőkre is.Mivel Xbox Game Pass Ultimate tagság kell hozzá, ez azt is jelenti, hogy az Activision, a Bethesda, a Blizzard, a Mojang és az Xbox Game Studios több száz játéka várja a felhasználókat, így például a népszerű Black Ops 6, a az Avowed vagy éppen a South of Midnight.