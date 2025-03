Egy díjnyertes zeneszerzőt, név szerint Walter Mairt sikerült megnyernie a CI Games-nek és a Hexworks stúdiójának ahhoz, hogy nagyszerű dallamokkal vértezze fel a Lords of the Fallen 2 -t, ami egyre nagyobb durranásnak ígérkezik.

Walter igazi nagyágyú a játék és filmzenék világában, hiszen, hogy csak néhányat emeljünkk ki a sorból.Segítségével biztosan egy magasabb szintű élményt hoz majd a Lords of the Fallen 2 is, ami PC-re, PS5-re, illetve Xbox Series X/S-re érkezik majd valamikor 2026-ban, és egyre inkább úgy tűnik, hogy minősége megkérdőjelezhetetlen lesz.