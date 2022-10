VOXverse címmel rendhagyó játékon dolgozik Will Wright, a The Sims-sorozat megálmodója

Will Wright mindig is híres volt arról, hogy mert merészeket álmodni, így több olyan projekt is kapcsolódik a nevéhez, ami mindennek tekinthető, csak éppen hétköznapinak nem, legújabb műve pedig most újfent nagyon érdekesnek tűnik.

Merthogy Will ezúttal az NFT- és blokklánc-technológiára építi legújabb munkáját, ami igencsak ingoványos talaj, de a VOXverse címet kapott alkotásról emberünk olyan nagy lelkesedéssel beszél az alábbi videón, hogyAmint Will összefoglalta, az általa elképzelt műben valóban szinte mindent a játékosok alkothatnak majd meg, és ehhez igyekeznek a lehető legkönnyebben kezelhető eszközöket a kezükbe adni. Nem okoz majd gondot épületeket, járműveket és tárgyakat előállítani, lesznek bányászható nyersanyagok, megvehető birtokok, komplett gazdaság, miközben a szociális hálózat sem hiányozhat belőle.Lehet majd ismerkedni, találkozni másokkal, vállalhatunk munkát, de alapíthatunk saját céget, és miközben mi emberként nem vagyunk online, a virtuális karakterünk akkor is éli majd az életét, dolgozik, pénzt keres és így tovább. Érdekesen hangzik!

Nézd nagyban ezt a videót!