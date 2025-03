Visszatér minden idők legrosszabb játéka, a Big Rigs: Over the Road Racing

A Big Rigs: Over the Road Racing eredetileg 2003-ban jelent meg PC-re és hamarosan rettegett lett a játékosberkekben, de nem azért, mert annyira jó volt és nálunk még a Rossz PC Játékok-sorozat legismertebb címe lett.

A valaha készült egyik legrosszabb játék még az idén megérkezhet a Steam re, a. A 2003-as játékot a Stellar Stone fejlesztette, és a GameMill Publishing adta ki, bár a fejlesztő most is jelen van, a kiadó ehelyett a Margarite Entertainment lesz, egy olyan szervezet, amely nem nagyon van jelen az interneten.Április elseje jövő hét kedden lesz és van rá esély (bár csekély), hogy ez egy tréfa előkészítése lenne, mindenesetre korán lebukott. Annak idején a játékból még mém is született a rosszul megírt ünneplő képernyőnek, ugyanis minden győzelem után azt írta: "YOU'RE WINNER".