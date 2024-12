Videón mutatkozott be Mai, a Street Fighter 6 következő DLC harcosa

Hamarosan újabb vendégszereplő érkezik a Street Fighter 6 -ba, és ennek apropójából a Capcom úgy határozott, hogy alaposabban is megmutatja a világnak Mait, aki a Shiranui technika mestereként kemény harcosnak ígérkezik.

Nem véletlen, hiszen Mai Shiranui egyébiránt biztosan nem ismeretlen azok számára, akik szeretik az árkád verekedős játékokat, hiszen, de felbukkant már a The King of Fightersben is, azonban a Street Fighter-sorozatban csak most debütál.Ez a debüt pedig az alábbi kedvcsináló alapján igencsak hatásosnak ígérkezik, azonban ha megtetszett volna, egy kicsit még várni kell Mai megjelenésére, hiszen csak valamikor 2025 elején számíthatunk az érkezésére minden platformon, így PC-n, PS4-en, PS5-ön és Xbox Series X/S-en.