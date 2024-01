Videón is látható Shanks és Coby, a One Piece: Pirate Warriors 4 legújabb DLC karakterei

Nemsokára két vadonatúj karakterrel is bővül a One Piece: Pirate Warriors 4 , akik egy-egy DLC csomag részeként érkeznek meg a játékhoz annak érdekében, hogy egy csipetnyi friss élményt nyújtsanak a rajongók számára.

A két újonc Shanks és Coby lesz, akikhez az Omega Force csapata most egy-egy kedvcsinálót is összeállított annak érdekében, hogy alaposabban is megismerhessük a két újoncot, akikA nagy sietség oka, hogy Shanks és Coby leginkább a One Piece Film: Red Pack megjelenését szeretné megtámogatni, illetve vice versa, márpedig ez az alkotás még a mai napon debütálhat. Maga a One Piece: Pirate Warriors 4 PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re jelent meg.

