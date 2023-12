Videojáték is készül a Garfield mozifilmből

Garfield jövőre visszatér a mozivászonra a The Garfield Movie című filmmel, amelyben Chris Pratt adja a kedvenc macskánk hangját, most pedig kiderült, hogy egy videojáték-spinoff is fejlesztés alatt áll.

A Stars-Hana nevű új, kínai-amerikai csoport áll a projekt mögött, amely híres rendezők több filmjét tervezi videojátékká alakítani, például a Tencent vállalattal. Az egyik a Garfield lesz, de a játékkal kapcsolatos további részletek egyelőre nem közöltek.Valószínűleg nem egy nagyszabású, nyitott világú RPG lesz, hanem egy mobilos cím, amit viszonylag gyorsan ki lehet adni, hogy, vagy pedig egy egyszerű platformer. A jövőben lehet, hogy még több Garfield-játékot is kipróbálhatunk, mivel a francia Microids kiadó azt mondta 2022-ben, hogy három cím is készül.