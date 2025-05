Videójáték Hall of Famebe került a GoldenEye 007, a Quake és a Tamagotchi

A World Video Game Hall of Fame bemutatta új értékeit, a legújabb belépők a GoldenEye 007 a Raretől, a Quake az id Softwaretől, a Defender a Williams Electronics-tól és a Tamagotchi a Bandaitól.

A The Strong National Museum of Play közleményében azt írta, az említett négy játék. A többi hasonló játék, amelyet jelöltek a felvételre: Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty: Modern Warfare 4, Frogger, Golden Tee, Harvest Moon, Mattel Football és NBA 2K.A World Video Game Hall of Fame at The Strong 2015-ben jött létre, hogy elismerje azokat a különböző típusú elektronikus játékokat - árkád, konzol, számítógép, kézi és mobil -, amelyek tartósan nagy népszerűségnek örvendtek és hatással voltak a videojáték-iparra, illetve általában a populáris kultúrára és a társadalomra, tagja már például a Pasziánsz is A mostani elismeréseket a New York állambeli Rochesterben (The Strong National Museum of Play) jelentették be és a múzeum második emeletén az ESL Digital Worlds: High Score című állandó kiállításon megtekinthetők.