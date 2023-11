Ha neked is szürkén indul a hétfő reggel és szeretnél mosolyt csalni az arcodra, akkor eszedbe se jusson kihagyni a God of War Ragnarök legfrissebb kedvcsinálóját, ami a különféle bugok és glitchek gyűjteményéről szól.

Azaz egy igazi bakiparádé, amelyeket részben a rajongók gyűjtöttek össze a készítők számára, akikannak érdekében, hogy mi is könnyesre nevethessük a szemünket.Az alábbi felvétel ugyanis nem a komolykodásról szól, de néha ilyen is kell, főleg egy ilyen szomorkás őszi hétfő reggelen. Amennyiben te is nevetgélnél egy kicsit, itt a remek alkalom, akár rajongó vagy akár nem, ezt ki ne hagyd:

